استنكر، مكتتبو "عدل 2" موقع "ك 18" بالرحمانية غرب العاصمة، التأخر الكبير الذي يشهده مشروعهم، بعد توقف الأشغال بسبب إضراب عمال الشركة التركية المنجزة للأسبوع الثالث على التوالي، مما استدعى هؤلاء إلى مناشدة السلطات المعنية من أجل دفع وتيرة الأشغال وتسليمهم سكناتهم التي انتظروها منذ ثماني سنوات.

وفي هذا الصدد، استغل المستفيدون منبر "الخبر" لإيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية وعلى رأسها وزير السكن طارق بلعريبي، من أجل الضرب بيد من حديد واستئناف الأشغال، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الأشغال والتهيئة الخارجية.

وفي السياق ذاته، عبر المتحدثون عن امتعاضهم بسبب هذا التأخر، خاصة وأنهم يعتبرون من أوائل المكتتبين المسجلين في موقع عدل ولم يستلموا سكناتهم إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لاسيما وأن أكثرهم أنهكت كاهلهم مصاريف الكراء باهظة الثمن.

وسلط المشتكون الضوء على إضراب العمال وتوقف الأشغال التي يشهدها موقعهم، واصفين "تجاهل" السلطات لانشغالهم بالتصرفات "الغير مسؤولة"، مناشدين المدير العام لوكالة عدل برمجة زيارة فجائية إلى موقعهم، للوقوف على مدى انشغالهم، بعد عدة مراسلات تم إيداعها بمصالح الوكالة في العاصمة، مفادها الإسراع في وتيرة الأشغال.

كما هدد هؤلاء الغاضبون بتصعيد لهجة الحوار، وأنه في حالة إن لم تتحرك الجهات الوصية، سينظم المكتتبون وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء أمام مقر وكالة عدل في سعيد حمدين.