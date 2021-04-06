نظم، صباح اليوم، محامو مجلس قضاء بشار للمرة الثالثة على التوالي وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس القضاء، منددين بتجاهل حركتهم الاحتجاجية مركزيا من وزارة العدل ومحليا من طرف رؤساء مجلس قضاء بشار.

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه منظمة المحامين لناحية معسكر التي تشرف على المجالس القضائية معسكر، بشار، أدرار، تندوف الدخول في إضراب مفتوح بداية من اليوم إلى غاية التوصل إلى حل نهائي.

ومن المقرر حسب ما حصلت عليه "الخبر" من معطيات مؤكدة، وصول النقيب الجهوي لمنظمة المحامين لناحية معسكر بملهل صباح رفقة الأمين العام للمنظمة مساء اليوم الثلاثاء إلى ولاية بشار من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الإشكال القائم الذي دخل أسبوعه الرابع من المقاطعة التي يفرضها المحامون على جميع جلسات مجلس قضاء بشار والمحاكم التابعة له، بسبب طرد رئيس القسم الاجتماعي بمحكمة بشار لمحام من الجلسة أثناء أداء مهامه منذ التاسع من شهر مارس الماضي.