أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، أن الحريق الذي مس الإثنين مقر السلطة لم يتسبب في تلف الأرشيفات باعتبارها محفوظة إلكترونيا.

ونقلت الصفحة الرسمية لسلطة ضبط المحروقات على الفايسبوك تصريحات لرئيسها أدلى بها مساء الإثنين قال فيها "كل الأرشيف متواجد بصيغة إلكترونية ومخزنة على مستوى سيرفيرات (خوادم) سلطة ضبط المحروقات وبالتالي فإن الاشكال غير مطروح".

وأوضح في نفس السياق ان الحريق الذي سببته شرارة كهربائية لم يخلف أية خسائر بشرية. يذكر أن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر قامت بإخماد الحريق الذي نشب ظهر أمس بالطابق الارضي لمصلحة الأرشيف بمقر السلطة الموجود ببلدية الأبيار.

من جهة أخرى، أكدت السلطة في بيان لها انها "لا تملك سوى حسابا رسميا واحدا وواحدا فقط على الفايسبوك, وهو مسجل على المنصة الرقمية ومحمي بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بذلك، مما يستثني بطبيعة الحال جميع حسابات الفايسبوك الأخرى ويمنعها من استخدام الميثاق الاتصالي الخاص بسلطة ضبط المحروقات في منشوراتها".

وحذرت السلطة انها ستتخذ "التدابير المناسبة والإجراءات الصارمة ضد اي صفحة مجهولة المصدر تحاول انتحال الهوية المرئية أو الشخصية الإعلامية والتي تمس بسمعة و/ أو مصداقية سلطة ضبط المحروقات أو رئيسها أو مديريها أو أعوانها".