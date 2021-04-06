شهدت شوارع وسط الجزائر العاصمة، اليوم، خروج المسيرة الاعتيادية للطلبة الجامعيين التي تنظم كل يوم ثلاثاء منذ اندلاع الحراك الشعبي.

وانطلقت المسيرة في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا من ساحة الشهداء وصولا إلى البريد المركزي وسط تواجد أمني مكثف.

والتحق العشرات من المواطنين لدعم الطلبة مرددين الشعارات المعتادة المطالبة بالإصلاح السياسي خاصة منها استقلالية العدالة وحرية الصحافة إضافة إلى رفض الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل.

كما رفع بعض المتظاهرين لافتات تحمل صور موقوفي مسيرة السبت في العاصمة الذين تم إيداعهم أمس الحبس المؤقت، مطالبين بضرورة إطلاق سراحهم.