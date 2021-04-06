أطلقت وزارة التجارة والصناعة في قطر، مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان لهذا العام، والتي تشمل أكثر من 650 سلعة، وبدأ تطبيقها بدءاً من أمس الإثنين وحتى نهاية شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى.

وتأتي هذه المبادرة السنوية، في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، مثل المناديل الورقية بأنواعها، وورق القصدير ومواد حفظ الأطعمة، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل بأنواعها وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك، والتي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان.