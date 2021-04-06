كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء، أنه يمنع على الهيئات تحت وصاية قطاع وزارة العمل، مطالبة المواطنين بوثائق يمكن الحصول عليها إلكترونيا.

وقال وزير العمل خلال كلمة له على هامش تنظيم يوم إعلامي حول رقمنة قطاع العمل والتشغيل بالجزائر، على سبيل المثال، شهادة السوابق العدلية والجنسية، مفيدا أن هذه الوثائق تمس تلك التي يصدرها القطاع بنفسه أو غيره من القطاعات.

وأكد جعبوب أن هذا الإجراء سيساهم في ترشيد النفقات ويساهم في ادخار الوقت والمجهود والأموال، حيث تم وضع 40 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى إلغاء 50 وثيقة من الملفات.

كما أعلن الوزير عن إطلاق خدمة التعرف على ملامح الوجه على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد لتجنب التنقل إلى البلديات لاستخراج شهادة الحياة.