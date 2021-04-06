توفي 35 شخصا وجرح 1447 آخرون إثر وقوع 1229 حادث مرور خلال أسبوع، حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن "أثقل حصـيلة سجلت بولاية المسيلة بوفاة ثلاثة أشخاص وجرح 51 آخر تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 35 حادث مرور".

وفي سياق آخر، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 28 مارس و3 أفريل 2021، في مجال العمليات المختلفة بـ " 4783 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 4127 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر". وأضاف البيان أن ذات المصالح قامت بـ "1125 تدخلا سمحت بإخـماد 743 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة".