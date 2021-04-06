كشف حليم بن مسعود نائب مدير مختص بالسقي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج بذور الحبوب بكل أصنافها، وأن إستراتجية قطاع الفلاحة ترمي لزيادة المساحات المسقية ورفع القدرات الإنتاجية لمادة القمح بأنواعها.

وأوضح بن مسعود في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البذور مس جميع أصناف الحبوب الصلبة واللينة إلى جانب الحمص والتبن. وتابع بن مسعود إن مساحة الحبوب المزروعة حاليا تفوق 3 ملايين هكتار، تشمل القمح الصلب واللين والتبن، لافتا إلى أن القطاع يتطلع لتجريب نظام الموسمين في الجنوب، و"أنها ممكنة تقنيا، والهدف منها تقليل الواردات".

ونظرا لتأثر إنتاج الحبوب بنسبة تساقط الأمطار والتغيرات المناخية، أشار بن مسعود إلى أن إستراتجية القطاع هي توسيع المساحات المسقية لرفع الإنتاج، لافتا إلى أن المردودية المستهدفة هي 50 قنطارا في الهكتار إلى جانب تحسين الأصناف المقاومة للظروف المناخية.

وقدر بن مسعود المساحات المسقية بمليون و300 ألف هكتار، تشمل جميع المنتجات الفلاحية. من جهة أخرى نبه بن مسعود أن اللجوء إلى استيراد القمح اللين، الذي يدخل في صناعة الخبز، يعود بالأساس إلى النمط الاستهلاكي للمواطن للخبز وتبذيره.