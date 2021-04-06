دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في البلاد.

وحسب بيان نشره المرزوقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فقد دعا إلى ما أسماه انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها. وقال: "الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها قد تكون مغامرة، لكن في المغامرة ثمة على الأقل بعض الأمل".

وأضاف "أما في الوضع الحالي فلا أفق إلا مزيدا من تعطيل الدولة وتفككها في ظل تفاقم الأزمة الصحية، وانهيار الطبقة الوسطى، وتفاقم فقر الفقراء، وتزايد الأكل من الزبلة بالنسبة لعدد من المواطنين أي تكديس كل مقومات انفجار قد يذهب بما حققنا وبما نأمل من تحقيقه".

ولفت الرئيس التونسي الأسبق إلى أنه "إذا كانت هناك ضرورة لحوار وطني فهو ليس حوارًا للصفقات والترضيات والتسميات بين أطراف الأزمة، وإنما حوار بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاعتبارية لإنهاء هذا الوضع العبثي وعودة البلاد لمسار حل المشاكل لا الغرق فيها".