يتواجد مهاجم إينيمبا النيجيري توسين أومويلي على رادار نادي وفاق سطيف وذلك لتدعيم صفوفه قبل إغلاق فترة الميركاتو الحالية.

ووفق ما أورد موقع "كورة" فإن مجلس إدارة وفاق سطيف بقيادة المدير العام فهد حلفاية باشر تحركاته لدعم صفوفه.

ذات المصدر أكد أن مسؤولي النادي السطايفي، والمدرب التونسي نبيل الكوكي، أعجبوا كثيرا بالمستوى الذي قدمه اللاعب في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وساهم أومويلي في الفوز الذي حققه إنييمبا، ضد وفاق سطيف (2-1)، حيث سجل هدف فريقه الثاني، في الدقيقة 60، عبر تسديدة قوية.