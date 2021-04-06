أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة 58 في مواجهات قبلية منذ السبت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بغرب السودان.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان له: "منذ الثالث من أفريل، قتل أربعون شخصا في المواجهات الأخيرة بين المساليت وقبائل عربية".

وأضاف أن "الوضع ما زال متوترا في مدينة الجنينة، ولجنة المساعدة الإنسانية التابعة للحكومة أشارت إلى سقوط 58 جريحا". وأشار إلى أن "القتال بدأ عقب إطلاق مجهولين النار على اثنين من قبيلة المساليت ما أسفر عن مقتلهما، وعلى الإثر، حرك المساليت والقبائل العربية المسلحين التابعين لهم".

وكانت لجنة أطباء السودان فرعية غرب دارفور قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 18 شخصا وإصابة 54 آخرين.