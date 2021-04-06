أعلنت مؤسسة الجزائرية للمياه، اليوم الثلاثاء، عن تذبذب في عملية توزيع المياه على مستوى ثماني بلديات بولاية بومرداس.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن التذبذب ناتج عن عملية أشغال صيانة محطة تحلية المياه لرأس جنات.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتوقف التزود بالماء الشروب لمدة 24 ساعة، والذي سيؤثر على عملية التزود بالماء بكل من بلديات زموري، رأس جنات، لڨاطة، برج منايل، أعفير، دلس، تيمزريت وأحياء الكرمة.

وأكدت الشركة أن عملية التزود بالماء ستعود إلى طبيعتها ابتداء من يوم غد الأربعاء 4 أفريل 2021.