كشف الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" شاهر بولخراص، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع مخطط لاسترجاع مستحقات شركة "سونلغاز" بعد ما بلغت ديونها 180 مليار دينار خلال جائحة كورونا وتبلغ حاليا 148مليار دينار.

وأكد بولخراص، في تصريح لإذاعة سطيف، أن الشركة مجبرة على قطع التزود بالغاز والكهرباء في حالة عدم دفع مستحقات الفواتير. وكشف نفس المتحدث عن اعتماد مخطط استعجالي خلال شهر رمضان وفصل الصيف المقبلين يتمثل في 2700 ميغاواط لدعم الشبكة.

وصرح بولخراص أن نسبة الربط بالغاز وطنيا وصلت إلى 65% بعدما كانت 62% قبل أشهر، وذلك بفضل ربط مناطق الظل.