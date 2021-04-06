أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية مستغانم مساء أمس، امرأة من موت محقق تعرضت للاختناق بالغاز في مسكنها العائلي الواقع بدوار سي شهيدة بلدية عين بودينار التابعة إقليميا لدائرة خير الدين.

وأفادت ذات المصالح في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أن التدخل البطولي لأحد أعوانها رغم وجوده في يوم راحة ساهم في إنقاذ امرأة من موت محقق، إثر تعرضها للاختناق داخل حمام الاستحمام بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدخنة سخان الماء.

وأضاف نفس المصدر أن الضحية البالغة من العمر 25 سنة وجدت فاقدة للوعي، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية من طرف عون الحماية المدنية الذي كان في يوم راحة، حتى وصول سيارة إسعافات الوحدة الثانوية خير الدين التي قامت بإجلائها إلى العيادة المتعددة الخدمات بخير الدين، وحالتها مستقرة.