ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وبعدما انخفضت بأكثر من 4 بالمائة في تسوية تعاملات أمس الإثنين بفعل قرار "أوبك+" بتخفيف تخفيضات الإنتاج.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر جوان بنسبة 1.1 بالمائة إلى 62.86 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت الجزائر. كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر ماي 1.4 بالمائة عند 59.46 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت يوم أمس بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية التعاملات، مع القلق بشأن ارتفاع الإمدادات رغم التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، بحيث سجل سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر جوان تراجعاً بنحو 4.1 بالمائة أو 2.69 دولار ليصل إلى 62.15 دولار للبرميل عند التسوية. كما هبط عقد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر ماي بنسبة 4.6 بالمائة أو 2.80 دولار مسجلاً 58.65 دولار للبرميل.