كشف البنك وصندوق النقد الدولي يوم الاثنين، أن القارة السمراء ستكون بحاجة لنحو 12 مليار دولار لتوفير اللقاحات المطلوبة وتوزيعها لتحقيق مستوى كاف من توزيع اللقاح، لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.



وطالبت ورقة صادرة عن البنك بتمديد آخر لخدمة تأجيل ديون مجموعة العشرين حتى نهاية العام، مشيرة إلى حاجة الدول النامية المتواصلة بشكل كبير للسيولة وتدهور آفاق القدرة على تحمل الديون.



وقالت الورقة إن الأموال التي تحتاجها أفريقيا لمواجهة تفشي الوباء كانت تقريبا نفس إجمالي مدفوعات خدمة الديون الرسمية المؤجلة بالفعل، من قبل 45 دولة فقيرة.



وكان البنك الدولي، قد حذر يوم الجمعة، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا.



وقال إن عالم ما بعد جائحة كورونا في معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون مثقلا بفواتير الديون.