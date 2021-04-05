أكد الرئيس المدير العالم لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص مساء اليوم الاثنين بسطيف أن التحدي القادم في مجال الطاقة الكهربائية يتمثل في "إنجاز محطات توليد الكهرباء و تصنيع المعدات".

و خلال زيارة عمل شرع فيها اليوم إلى هذه الولاية استهلها من وحدة إنتاج الكهرباء ببلدية عين أرنات (غرب سطيف)، أبرز نفس المسؤول أن معركة إنتاج الكهرباء بمجمع سونلغاز و فروعه قد "نجحت عبر التراب الوطني في انتظار برامج الطاقات المتجددة لتدعيم شبكات الإنتاج"، مؤكدا في هذا السياق أن التحدي القادم في هذا المجال هو "إنجاز محطات إنتاج الكهرباء و تصنيع المعدات".



و أوضح السيد بولخراص أن التحدي الجديد يتمثل في رفع نسبة الإدماج الوطني فيما يخص إنجاز المحطات و تصنيع المعدات الخاصة بها و هي الديناميكية التي يسير فيها مجمع سونلغاز، مستدلا في ذلك بإنجاز أول محطة لإنتاج الكهرباء بشراكة جزائرية- جنوب كورية بولاية بسكرة و التي ستستعمل لأول مرة "توربينات" من صنع جزائري مع شريك أجنبي بنسبة إدماج جزائرية "عالية"، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل تصدير هذه المعدات في المستقبل .



في ذات السياق، أكد السيد بولخراص أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال الصيانة و استغلال المنشآت و أن الطريق ما زال طويلا -حسبه-لرفع نسبة الإدماج و لا بد من مواص

لة رفع التحدي في مجال انتاج الطاقة و التصنيع.



و أشرف نفس المسؤول رفقة السلطات المدنية و العسكرية للولاية على إعطاء إشارة الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 320 سكنا عبر 5 تجمعات سكانية (الجابيات والقالية و بورغدة و الملاح و مجموعة صالحي) ببلدية مزلوق بشبكة توزيع بطول 34 كلم تطلبت أكثر من 68 مليون دج لتصبح بذلك نسبة التغطية بهذه المادة الحيوية في هذه الجماعة المحلية تقدر بـ 99 بالمائة .

و سيواصل الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز غدا الثلاثاء زيارة العمل إلى ولاية سطيف بإشرافه على تجمع جهوي لإطارات شركة سونلغاز لشرق البلاد ثم زيارة مشروع محول كهربائي 220/60 كيلوفولط و زيارة مصنع العدادات "أ أم سي" بمدينة العلمة قبل يختتم زيارته بتفقد مصنع إنتاج الحديد و الصلب ببلدية أولاد صابر.