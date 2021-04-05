بولخراص: التحدي القادم هو توليد الكهرباء وتصنيع المعدات
أكد الرئيس المدير العالم لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص مساء اليوم الاثنين بسطيف أن التحدي القادم في مجال الطاقة الكهربائية يتمثل في "إنجاز محطات توليد الكهرباء و تصنيع المعدات".
و خلال زيارة عمل شرع فيها اليوم إلى هذه الولاية استهلها من وحدة إنتاج الكهرباء ببلدية عين أرنات (غرب سطيف)، أبرز نفس المسؤول أن معركة إنتاج الكهرباء بمجمع سونلغاز و فروعه قد "نجحت عبر التراب الوطني في انتظار برامج الطاقات المتجددة لتدعيم شبكات الإنتاج"، مؤكدا في هذا السياق أن التحدي القادم في هذا المجال هو "إنجاز محطات إنتاج الكهرباء و تصنيع المعدات".
و أوضح السيد بولخراص أن التحدي الجديد يتمثل في رفع نسبة الإدماج الوطني فيما يخص إنجاز المحطات و تصنيع المعدات الخاصة بها و هي الديناميكية التي يسير فيها مجمع سونلغاز، مستدلا في ذلك بإنجاز أول محطة لإنتاج الكهرباء بشراكة جزائرية- جنوب كورية بولاية بسكرة و التي ستستعمل لأول مرة "توربينات" من صنع جزائري مع شريك أجنبي بنسبة إدماج جزائرية "عالية"، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل تصدير هذه المعدات في المستقبل .
في ذات السياق، أكد السيد بولخراص أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال الصيانة و استغلال المنشآت و أن الطريق ما زال طويلا -حسبه-لرفع نسبة الإدماج و لا بد من مواص
لة رفع التحدي في مجال انتاج الطاقة و التصنيع.
و أشرف نفس المسؤول رفقة السلطات المدنية و العسكرية للولاية على إعطاء إشارة الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 320 سكنا عبر 5 تجمعات سكانية (الجابيات والقالية و بورغدة و الملاح و مجموعة صالحي) ببلدية مزلوق بشبكة توزيع بطول 34 كلم تطلبت أكثر من 68 مليون دج لتصبح بذلك نسبة التغطية بهذه المادة الحيوية في هذه الجماعة المحلية تقدر بـ 99 بالمائة .
و سيواصل الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز غدا الثلاثاء زيارة العمل إلى ولاية سطيف بإشرافه على تجمع جهوي لإطارات شركة سونلغاز لشرق البلاد ثم زيارة مشروع محول كهربائي 220/60 كيلوفولط و زيارة مصنع العدادات "أ أم سي" بمدينة العلمة قبل يختتم زيارته بتفقد مصنع إنتاج الحديد و الصلب ببلدية أولاد صابر.