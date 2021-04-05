تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل للشرطة القضائية بالطارف من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في ترويج المخدرات و حجز 10 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين المكلف بالاتصال بأمن الولاية.



و أضاف الملازم أول عبد العزيز اسامة أنه بناء على عملية سابقة أسفرت عن حجز 1,5 كلغ من الكيف المعالج كانت بحوزة مروجين اثنين للمخدرات، واصلت مصالح الشرطة تحقيقاتها التي أدت إلى التعرف على المكتهمين في هذه القضية.



و بتمديد الاختصاص الإقليمي، تم توقيف ثلاثة (3) متورطين ينحدرون من ولاية بغرب البلاد و بحوزتهم ما لا يقل عن 10 كلغ من الكيف المعالج، وفق ما ذكره المصدر.



و سيقدم المروجون الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة المتابعين ب"تكوين جماعة أشرار مختصة في ترويج المخدرات" أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف، حسب ذات المصدر الأمني.