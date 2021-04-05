لقي شخصان حتفهما , في حادث مرور , وقع مساء اليوم الاثنين, بمدينة مسعد ( 75 كيلومتر جنوب الجلفة), حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.



وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لـ (وأج), الملازم أول عبد الرحمان خاضر, بأن "إسعافات الوحدة الثانوية بمدينة مسعد, قد تدخلت لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة بدراجة نارية" .



وقد أودى هذا الحادث, الذي وقع بحي "النواورة" إلى وفاة شخصين, لفضا أنفاسهما الاخيرة بمستشفى مسعد ويتعلق الأمر بشابان يبلغان من العمر على التوالي ( 24 و28 عاما) .



من جهتها , فتحت المصالح الأمنية المختصة , تحقيقا لمعرفة اسباب وملابسات هذا الحادث المميت.