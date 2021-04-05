نظمت مدرسة ضباط الصف للمعتمدية الشهيد الصديق بوريدح بڨالمة، الناحية العسكرية الخامسة، اليوم الإثنين ، زيارة موجهة لفائدة مختلف وسائل الإعلام بالولاية.



وقد أشرف على افتتاح الزيارة الموجهة ، بالقاعة الشرفية ، قائد مدرسة ضباط الصف للمعتمدية ،العقيد أدامي حكيم ،الذي أكد أن "الزيارة تدخل في إطار تنفيذ مخطط الاتصال المصادق عليه من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي " ، كما أنها "موجهة لهيكلنا التكويني العريق" كما قال.



وقد استهلّت الزيارة بتقديم عرض مفصل عن المدرسة ومختلف نشاطاتها ، قدّمه المقدم هند الحاج ، والمهام التي تضطلع بها وفي ريادتها "ضمان التكوين العسكري الأساسي " لفائدة الطلبة ضباط الصف المتعاقدين المجندين ، وضمان الإتقان في مجال الإدارة العسكرية لضباط الصف العاملين التابعين للمديرية المركزية للمعتمدية ، قيادات القوات ،المديريات والمصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني ، وضمان التكوين والإتقان لضباط الصف التابعين للدول الشقيقة والصديقة ، لمجال الإدارة العسكرية ، في إطار التعاون المصادق عليه من طرف القيادة العليا .

قبل إحلال الصحفيين في مختلف أجنحة العرض للمرحلة الأولى ، بكل من دائرة التعليم العام ،دائرة التعليم التخصّصي ،المكتبة التي تتوفر على اكثر من 16 ألف عنوان في مختلف التخصصات وبمختلف اللغات، والمطبعة المزودة بأحدث الوسائل والتقنيات الرقمية .



وكانت للصحفيين فرصة للاطلاع على عتاد المعتمدية ،الذي عُرض بساحة المجمع، وزيارة دائرة التعليم العسكري بالساحة نفسها . كما حضروا محاضرة حول مهام المديرية المركزية للمعتمدية ، التي احتضنتها قاعة السينما، ومشاهدة شريط حول حول نشاطات المدرسة بقاعة 150 مقعد.



وعرفت الزيارة التي استغرقت إلى غاية الثانية بعد زوالا ، عرفت زيارة الهياكل الرياضية للمدرسة ، وحضور بعض التدريبات وكذا التدريبات النظرية العسكرية للمنخرطين الجدد ، قبل تناول وجبة الغذاء وتوزيع شهادات على الصحفيين المشاركين واخذ صورة تذكارية مع قادة وضباط المدرسة .