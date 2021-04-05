تم تحديد موعد إيداع ملفات الترشح لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) من 6 إلى 9 أفريل منتصف الليل تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المزمع إجراؤها يوم الخميس 15 أفريل، حسب ما كشفت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتتولى لجنة الترشيحات التي يرأسها عبد المجيد ياحي، رئيس نادي اتحاد الشاوية، دراسة الملفات يومي 10 و11 أفريل قبل أن تواصل لجنة الطعون برئاسة ناصر سلاطني (رابطة ولاية تبسة) عملها يوم 12 أفريل يضيف ذات المصدر.

وصادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، خلال أشغال الجلسة العادية المنعقدة اليوم الاثنين بالجزائر، بالأغلبية، على الحصيلتين المادية والمالية لسنة 2020.