تمكن اليوم هشام خلف الله المهاجم وهداف اولمبي المدية، من الحصول على اوراق تسريحه رسميا من لجنة المنازعات واصبح بذلك حرا و خارج اسوار الاولمبي الذي بعد تحسر مدربه شريف حجا على رحيل صانع الالعاب مدان ياسين الذي تقمص مؤخرا الوان الكناري، هاهو الاولمبي يخسر عنصرا مهما في التشكيلة الاساسية للفريق بعد ان قضى اكثر من موسم سجل خلال مرحلة الذهاب 7 اهداف.



وقد حاولت ادارة الاولمبي في اليومين الاخيرين، اغراء مهاجمها بالزيادة في مرتبه الشهري حسب مصادرنا، الا ان خلف الله رفض المقترح وقرر تقديم شكوى للجنة المنازعات ليصبح غير مرتبط بالاولمبي.



وقد تضاربت الاراء حول وجهة مهاجم الاولمبي قبل نهاية فترة الميركاتو التي من المتوقع ان تكون وجهته فريق مولودية الجزائر.