التمست النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المفكر والناشط السياسي فضيل بومالة.

ووفق ما كشف المعني على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" فإن مثوله اليوم أمام مجلس قضاء الجزائر الغرفة الرابعة يخص جلسة استئناف القضية الثانية الذي يتابع فيها (براءة من تهمتين وإدانة بغرامة في تهمة واحدة).

وكان بومالة قد اعتقل في شهر سبتمبر 2019 وقضى حوالي 5 أشهر في السجن قبل أن يغادره في الفاتح مارس 2020.