أكد الجيش الموزمبيقي، اليوم الإثنين، أنه استعاد السيطرة الكاملة على مدينة بالما الساحلية بعد أكثر من أسبوع من هجوم شنه مسلحون تابعون لجماعة بايعت تنظيم "داعش".

وحسب ما نقلت "بي بي سي" فإن متحدث باسم الجيش الموزمبيقي قال أن عددا "كبيرا" من المسلحين قتلوا في هذا الهجوم المضاد على المدينة الغنية بالغاز.

وذكرت الإذاعة المحلية أن السكان الذين فروا بدأوا في العودة إلى منازلهم رغم تعرض بعضها للنهب، كما لا تزال شبكة الاتصالات في البلدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 75 ألف نسمة، مقطوعا.

وقتل العشرات من المدنيين ونزح ما لا يقل عن 11 ألفا بعد سيطرة المسلحين على المدينة في 24 مارس الماضي.

وكان مواطن جنوب إفريقي وآخر بريطاني من بين القتلى في واحدة من أكبر الهجمات التي يشنها مسلحون في إقليم كابو ديلجادو بشمال موزمبيق منذ أن شنوا تمردا في المنطقة في عام 2017.

وقد بايعت الجماعة، المعروفة محليا باسم حركة الشباب، تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).