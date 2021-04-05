أعلن نادي شباب بلوزداد غياب الظهيرين، شمس الدين نساخ ومختار بلخيثر، بسبب الإصابة، عن المقابلة الحاسمة خارج الديار ضد صن داونز الجنوب الإفريقي، يوم الجمعة، بمدينة بريتوريا، لحساب الجولة السادسة والأخيرة (المجموعة الثانية) لمرحلة المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونشر النادي العاصمي اليوم الاثنين في بيان على صفحته الرسمية: "أجرت تشكيلة الشباب صبيحة اليوم الاثنين آخر حصة تدريبية قبل التنقل غدا إلى جنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة صن داونز. وشهد هذا المران غياب شمس الدين نساخ الذي يعاني من إصابة على مستوى وتر العضلة المقربة ستحرمه من التنقل إلى جنوب إفريقيا. من جانبه، سيغيب مختار بلخيثر هو الآخر عن المواجهة القارية لعدم تعافيه بشكل نهائي من الإصابة بالرغم من مشاركته في الحصة التدريبية".