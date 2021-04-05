استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، اللواء محمد الصالح بن بيشة، اليوم الاثنين، وزير الدفاع المالي، العقيد ساديو كامارا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، اليوم الاثنين 05 أفريل 2021، بمقر وزارة الدفاع الوطني، وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر".

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، يضيف ذات المصدر، أجرى الطرفان "محادثات تناولت حالة التعاون العسكري الثنائي"، كما تبادلا "التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تعكس العلاقات المتينة بين البلدين".

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية.