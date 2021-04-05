خلف عصر اليوم، حادث مرور بالطريق بين مركز تباينت و حوش 12 هكتار في الشبلي بالبليدة ،مقتل طفلة تلميذة، أدى إلى انتشار موجة غضب بين الجيران و السكان ،جعلتهم يقطعون الطريق المزدوج.

الحادث حسب المحتجين، ليس الأول و لن يكون الأخير ، بالرغم من انجاز ممرات راجلين تمتد على طول الطريق الجديد، إلا أنها لم تحل مشكل ما أصبح يعرف بطريق الموت، لكثرة الأحواش ووالتجمعات السكانية على قارعتي الطريق، ثم أن المشكل يكمن في كون الضحايا يجبرون السير وسط الطريق للوصول إلى تلك الممرات العلوية، و هو ما يرهن دوما حياة السكان كل يوم.