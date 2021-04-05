أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بوبكر الصديق بوعزة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الوزارة تحصلت على الموافقة لدفع المخلفات المالية للأساتذة الجدد وللمستفيدين من الترقيات في الدرجات والرتب.

وأوضح بوعزة، في ندوة صحفية، خصصت لتقييم نتائج الفصل الأول من الموسم الدراسي الجاري 2020 -2021، أن "الوزارة قامت بمجهودات وتحصلت على الموافقة لدفع المخلفات المالية للأساتذة الجدد وكذا للمستفيدين من الترقيات في الدرجات والرتب" مؤكدا أن الوزارة تحصلت على "الاعتمادات المالية اللازمة لدفع هذه المخلفات".

وفي هذا الصدد أشار ذات المسؤول أن صب هذه المخلفات المالية مرتبط "بإجراءات تسييرية وتقنية" على مستوى كل مديريات التربية، وأن الوزارة " تتابع يوميا مع مديري التربية هذه العملية" دون تحديد الآجال.