أمر وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي، اليوم الإثنين، بإيداع مجموعة من المتظاهرين، تم توقيفهم خلال مسيرة السبت بالجزائر العاصمة، الحبس المؤقت قيد التحقيق.

وحسب مصادر حقوقية ومحامين فإن عدد المعنيين يبلغ العضرة ويواجهون تهم المساس بالوحدة الوطنية، التجمهر غير المسلح والتحريض على التجمهر غير المسلح.

للتذكير، أجهضت قوات الأمن أول أمس مسيرة مفاجئة بالعاصمة وأوقفت بعض المتظاهرين الذين تم وضعهم تحت النظر قبل تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي.