شب، اليوم الاثنين، حريق في مقر سلطة ضبط المحروقات بمنطقة وادي حيدرة بالعاصمة وفق بيان لمصالح الحماية المدنية.

وجاء في البيان أن وحدات الحماية المدنية لولاية ‎الجزائر "تدخلت على الساعة الثالثة زوالا، من أجل إخماد ‎حريق اندلع على مستوى الطابق تحت الأرضي (قاعة الأرشيف) لمقر وكالة ضبط المحروقات التابع لوزارة الطاقة".

وأضاف البيان " سخرت مصالحنا في بداية العملية 06 شاحنات إخماد، شاحنة سلم ميكانيكي وسيارات إسعاف بالإضافة إلى قدوم دعم يتمثل في شاحنات إخماد وسيارات إسعاف من الوحدات المجاورة، والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، لحد الساعة لا يوجد جرحى أو خسائر في الأرواح البشرية".