عُين رئيس اتحاد الشاوية (الرابطة الثانية للهواة) عبد المجيد ياحي، على رأس لجنة الترشيحات، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، المقررة يوم الخميس 15 أفريل الجاري.

وبالإضافة إلى ياحي، تتشكل لجنة الترشيحات من الأعضاء التاليين: محمد شيبي (رابطة ولاية المدية)، مصطفى بوشباح (مولودية بجاية)، رشيد حمري (رابطة ولاية تيبازة) و سيد علي بن شرشالي (اتحاد البليدة)، ناهيك عن عضوين إضافيين، ويتعلق الأمر بكل حمزة قرفي (رابطة الوادي) و جمال زرهوني (رابطة سيدي بلعباس).

وتم تنصيب لجنة الترشيحات عقب اختتام أشغال الجمعية العامة العادية للهيئة الفيدرالية الكروية، اليوم الاثنين، بفندق "الشيراطون الصنوبر البحري" بالجزائر العاصمة، حيث شهدت المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية لموسم 2020.

كما تم تنصيب لجنة الطعون برئاسة ناصر سلاطني (رابطة ولاية تبسة)، بمعية الأعضاء عزوز ميقيرش (أمل بوسعادة)، عباس مورصلي (اتحاد بلعباس)، ناهيك عن عضويين إضافيين وهم: سليم رشاي (شبيبة سكيكدة) و كمال سمرة (رابطة ولاية سطيف).

و تجدر الاشارة، أنّ الرئيس المنتهية ولايته، خير الدين زطشي، قد قرر عدم الترشح لعهدة ثانية، علما أنّ هذا الأخير كان قد تولى زمام رئاسة الإتحادية يوم 20 مارس 2017 خلفا للرئيس السابق محمد راوراوة.