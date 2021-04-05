انتقد الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، تعيين عبد المجيد ياحي، على رأس لجنة الترشيحات المعنية بتحضير اشغال الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 15 أفريل المقبل، كونه "مبعد من النشاط الرياضي الوطني مدى الحياة".

وراح روراوة إلى أبعد من ذلك، متهما رئيس اتحاد الشاوية بـ"الرشوة"، الأمر الذي أثار حفيظة هذا الأخير ودفعه إلى الرد عليه، معلنا أنه "سيرفع دعوة قضائية ضد روراوة" بتهمة القذف.

وأضاف ياحي "لقد تم رد الاعتبار لشخصي، من طرف المحكمة الرياضية ومن قبل الجمعية العامة للفاف. وهو ما سمح لي بالبقاء على رأس فريق اتحاد الشاوية.

إذن فإن اتهامات روراوة باطلة، وعليه أن يجيب أمام القضاء.

وفيما يخص مهمته على رأس لجنة الترشيحات، أكد ياحي أنه سيقود مهمته "على أكمل وجه" كونه يتمتع بـ "الخبرة الكافية" في هذا المجال.

وذكر رئيس اتحاد الشاوية، ،أنه كان عضوا في العديد من اللجان الترشيحية في السابق، من بينها الانتخابات التي جرت في زمن الراحلين عمر كزال ومحمد ديابي وحتى محمد روراوة.

وتجرى الجمعية العامة للفاف بتاريخ 15 أفريل بالجزائر العاصمة، والتي ستعرف انتخاب رئيس جديد، عقب قرار الرئيس المنتهية عهدته خير الدين زطشي، عدم الترشح لعهدة جديدة.