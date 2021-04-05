أكد المكلف بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، احمد نايت الحسين، اليوم الاثنين انه سيتم خلال شهر رمضان المعظم، وضع نظام خاص بالسلامة المرورية، من أجل تعزيز المراقبة، سيما خلال الفترة الليلية على مستوى الفضاءات العامة والمساجد ومحاور الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

وأوضح نايت الحسين على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن "مصالح الأمن وككل شهر رمضان من كل سنة، قد وضعت نظاما خاصا بهذا الشهر الفضيل، وذلك من اجل تعزيز المراقبة سيما خلال الفترة الليلية على مستوى الفضاءات العمومية والمساجد ومحاور الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة".

كما أشار من جانب آخر، إلى انه سيتم قريبا إطلاق حملة تحسيسية تهدف إلى التقليص من عدد حوادث المرور التي تشهد عموما ارتفاعا في شهر رمضان وذلك خاصة بسبب "العامل البشري".