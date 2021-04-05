في الشهر الفضيل تمتلئ الثلاجة المنزلية بالكثير من المنتجات الغذائية، ولكن هل جميعها يحفظ معا؟ أم هناك أطعمة تفسد الأخرى؟ بعض الأطعمة تحتوي على رائحة قوية ممكن أن تتسبب في فساد أطعمة أخرى مثل الكعك الجاهز .. فالحل لمنع فساد الأطعمة والحفاظ عليها لمدة أطول هو تنظيف الثلاجة.

وهناك قواعد تجب مراعاتها عند استخدام الثلاجة في المنزل لحفظ الأطعمة وتجنب تلفها أو تلوثها. والطرق السليمة للمحافظة على الأطعمة لفترة أطول في الثلاجة هي:

1– الخضراوات: تحفظ بعض الخضراوات في الثلاجة كالكوسى والجزر وغيرهما، أما الخضراوات الورقية كالكزبرة والبقدونس فيفضل حفظها في أكياس بلاستيكية في البراد لتجميدها.

2– اللحوم: يُفضل حفظها في أكياس مقسمة بحسب الكميات المستهلكة يوميا ووضعها في البراد لتجميدها.

3– التوابل: أنسب مكان لحفظها هو رفوف الثلاجة للحفاظ على رائحة التوابل لمدة أطول أو الأماكن الجافة غير الرطبة وفي درجة معتدلة في أرفف المطبخ.

4– العصائر: بالنسبة للعصائر الطازجة فيفضل وضعها في باب الثلاجة لاستهلاكها قبل انتهاء صلاحيتها، أما العصائر المحفوظة فيمكن وضعها في الأرفف الداخلية.

5– التنظيف والتعقيم: التنظيف الدوري للثلاجة على الأقل كل أسبوع يساعدك على التخلص من الأطعمة وبقايا الطعام المتناثرة.