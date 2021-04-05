قضت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الإثنين، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المواطن الذي رفض التوقف وجرّ بسيارته شرطيا بحيدرة في العاصمة.

الحادثة وقعت في 21 مارس الماضي، بینما كان عون الشرطة يقوم بمھامه لتسھیل حركة المرور على مستوى مفترق الطرق بشارع العربي علیق بحیدرة، حیث قام الفاعل بعملية دوران ممنوعة، لیتدخل الشرطي ويطلب منه الامتثال لقوانین المرور.

ورفض الفاعل الامتثال لتوجیھات الشرطي، قبل أن ينطلق بسیارته ويدھس الشرطي ثم يلوذ بالفرار، لیتم توقیفه في الحاجز الأمني المنصّب بذات الشارع.