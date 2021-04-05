أوقفت الفرقة الجنائية بأمن الشلف ثلاثة أشخاص عن قضية "انتحال صفة وكيل الجمهورية والنصب والاحتيال على المواطنين"، حسبما علم اليوم الإثنين من ذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المكلف بالإعلام، محافظ الشرطة شريف عنقود، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عناصر الفرقة الجنائية أوقفت ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، أحدهم ينتحل صفة وكيل الجمهورية، بمساعدة شريكيه، ويقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين على أساس التوسط لهم لحل مشاكلهم العالقة على مستوى الجهات القضائية.

واستنادا لنفس المصدر، تمت هذه العملية على إثر شكوى تفيد بتعرض أحد المواطنين لعملية النصب والاحتيال من قبل شخص يحمل صفة وكيل جمهورية رفقة شريكيه، لتباشر ذات الفرقة تحرياتها وأبحاثها مكنتها من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس وهو بصدد الاحتيال على أحد ضحاياه مقابل مبلغ مالي بوسط مدينة الشلف.

كما أوقفت الفرقة الجنائية للأمن، شريكي المشتبه فيه وضبطت بحوزتهما أغراضا تستعمل في عمليات التمويه والاحتيال، على غرار مسدس بلاستيكي ومنبه ضوئي.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية، أحيل الموقوفون أمام الجهات القضائية بالشلف عن قضية "النصب والاحتيال مع انتحال صفة مرتبطة بالقضاء وصفة مرتبطة بهيئة نظامية".