أكد الرئيس السابق لفريق مولودية الجزائر عمر غريب أن الوضعية الصعبة وفترة الفراغ التي يمر بها النادي تعود أسبابها إلى شركة سوناطراك التي وضعت أشخاصا لا علاقة لهم بالتسيير الرياضي. وفي تصريحات لبرنامج " هذا المساء" الذي يبث على شبكة قنوات " بيين سبور القطرية" قال غريب:" المولودية لم تفز طيلة ثماني مواجهات، النادي يعيش ظرفا صعبا، المشكل لم يكن في المدرب نبيل نغيز، بالعكس نغيز كان يحظى باحترام وثقة الجميع وقام بعمل كبير، لكن المشكل يكمن في المسؤولين".

وأردف:"قاموا بإقالة نغيز وتعيين عمراني، في رابطة أبطال إفريقيا فزنا على أضعف فريق في المجموعة وهو تونغيت السنغالي، المدرب عمراني استقال لأنه لم يجد معالمه ولم يقو على إحداث الديكليك داخل فريق إنفلتت فيه الأمور".

من جهته أوضح اللاعب والمساعد السابق في فريق مولودية الجزائر رفيق صايفي أن نغيز مظلوم بالرغم من الآداء الذي كان يقدمه الفريق، متسائلا عن جدوى قدوم عمراني للفريق وهو الذي لم يتحمل الضغط، أما غريب فختم كلامه عن دوافع التعاقد مع مدرب فشل في تحقيق نتائج جيدة مع فريقه السابق.