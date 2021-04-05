أرجع الأمین العام لوزارة التربية الوطنية، بوبكر الصديق بوعزة، التأخر في تنفيذ المناهج المدرسية، إلى العطل المرضية للمصابين بالكوفيد، كاشفا عن تسجيل 700 إصابة بكورونا بالوسط التربوي.

وقال بوعزة، خلال ندوة صحفية، أن التأخر في البرنامج الدراسي لا يتجاوز 15 يوما في كل المواد وعلى مستوى كل المؤسسات التربوية، وسيتم تداركها من خلال تفعيل التعديل البيداغوجي المخصص لكل حالة من الأفواج المعنية.

وأشار المتحدث، أن العطل المرضية للمصابين تدوم أسبوعين على الأقل وعدم إمكانية الاستخلاف التي تقتضي شهرا أو أكثر، بالإضافة إلى بعض التوقفات المسجلة محليا، مشيرا إلى أن حالات الإصابة انخفضت مؤخرا، حيث لا تتعدى حاليا 5 أو 6 حالات مؤكدة.