قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم الإثنين، أن تشكيلته السياسية ستحتل المرتبة الأولى وستفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة وستكون شريكا أساسيا في الحكومة المقبلة.

ودافع بن قرينة خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، عن خيار فتح قوائم المترشحين لمناضلين من خارج حركة البناء حيث قال "أردنا أن نعطي رسالة بأننا لسنا استحواذيين ولا نؤمن بالمغالبة ونؤمن بالشراكة مع كل أبناء الوطن ولهذا فتحنا قوائمنا لجميع الجزائريين الذي يتقاسمون معنا نفس الأفكار".

وكشف بن قرينة أن قوائم الحركة ستضم عددا كبيرا من الفنانين والصحفيين وضباطا سامين متقاعدين ومواطنين بسطاء وأجراء يوميين وعدة وجوه سياسية وثقافية لم تكن يوما من الأيام مع حركة البناء الوطني وانتقدت الحركة في الرئاسيات الفارطة، مضيفا أنه تم الترحيب بها لأنها تنتمي إلى نفس الخط الوطني الذي يمثل كل ربوع الوطن.