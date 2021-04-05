أكد محمد المورو الرئيس السابق لجمعية وهران أن أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم المنعقدة اليوم، الإثنين بفندق الشيراتون عرفت خرقا للقانون.

وقال المورو في تصريحات لوسائل الإعلام:" قبل التكلم عن التصويت بالإجماع عن الحصيلة الأدبية والمالية من عدمها، يجب أن نشير إلى عدم احترام القانون فالمادة 12 تؤكد أن المصادقة تكون بالاقتراع السري وليس العلني، النتائج كانت منتظرة، في نظر البعض عادية لكنها مخالفة للقانون في نظري، هذا يمهد لما سيحدث خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة في 15 أفريل الجاري".

وبخصوص ترشحه لمنصب رئيس الفاف خلفا لزطشي أوضح المورو أنه لم يتلق أي ضمانات لكنه، عرض مشروعه على أعضاء الجمعية العامة وكل شيء سيتحدد حسبه في الموعد الانتخابي القادم.