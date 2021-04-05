ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الإثنين، الدورة الـ 14 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق شڨريحة أكد ضرورة استغلال الرصيد المعرفي الثري والمتراكم الذي تزخر به المدرسة العليا الحربية للإسهام والمبادرة بدراسات استشرافية معمقة حول قضايا إستراتجية مطروحة على الساحتين الوطنية والإقليمية.

وشدد شنڨريحة، على الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش لتكوين مورد بشري مؤهل يتحلى بالمهنية والاحترافية من أجل رفع التحديات المطروحة في ظل محيط جيو إستراتيجي غير مسبوق.