أوقفت مصالح الأمن بولاية سكيكدة 33 شخصا من بينهم ثماني نساء داخل محل تجاري مشبوه تم تحويله للممارسة الدعارة. واستنادا إلى بيان خلية الإعلام لأمن سكيكدة، فإن عناصر الفرقة الجنائية قد قاموا بتطويق المكان المشبوه ومداهمته حيث تم توقيف وتحويل إلى مقر الأمن 33 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و52 سنة ينحدرون من عدة ولايات.

وعثر بحوزتهم على ستة سكاكين من الحجم الكبير، وانجز في حقهم ملف قضائي أحيلوا على إثره اليوم الإثنين أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.