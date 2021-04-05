سجلت قيمة الواردات خلال شهري يناير وفيفري 2021 انخفاضا بـ 86. 7 بالمائة، حسبما أفادت به اليوم الإثنين المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت الجمارك الجزائرية في بيان لها أن قيمة الواردات بلغت في الشهرين الأولين للعام الجاري، 65. 5 مليار دولار مقابل 13. 6 مليار دولار في نفس الفترة من 2019. وفي مقابل ذلك، سجلت قيمة الصادرات الجزائرية 32. 4 مليار دولار في يناير-فيفري من 2021.

وبخصوص أهم الدول الموردة للجزائر في هذه الفترة، تظهر بيانات المديرية العامة للجمارك تصدر الصين للقائمة بحصة تقدر بـ 33. 18 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات، متبوعة بفرنسا (72. 9 بالمائة) وألمانيا (89. 6 بالمائة) وإيطاليا (25. 6 بالمائة) واسبانيا (70. 5 بالمائة).

وبالنسبة لأهم الدول التي صدرت نحوها البضائع الجزائرية، تشير نفس البيانات الجمركية تصدر إيطاليا للقائمة بحصة قدرها 45. 17 بالمائة متبوعة بفرنسا (48. 15 بالمائة) وتركيا (25.15 بالمائة) وإسبانيا (58. 8 بالمائة) وهولندا (47. 5 بالمائة).