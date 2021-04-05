تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قصر البخاري جنوب المدية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ "لخبر" فإن الشبكة تقوم بسرقة السيارات بمختلف أنواعها وإعادة بيعها على شكل قطع غيار بعد تفكيكها.

وتمت عملية التوقيف، بالتنسيق مع نيابة محكمة قصر البخاري، وأسفرت على توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و35 سنة، من بينهم شخصان ينحدران من ولاية مجاورة، كما تم استرجاع السيارات المسروقة، وحجز سيارة سياحية كانت تستعمل في تنقلات أفراد العصابة.

وقد تم إحالة المشتبه فيهم على الجهات القضائية.