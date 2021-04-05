تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران اليوم من العثور على قاصر "12 سنة" كان محل بحث في فائدة العائلات بعد اختفائه أمس عن الأنظار.

ووفق بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية وهران فإن الطفل القاصر البالغ من العمر 12 سنة أوصله والده أمس في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال إلى متوسطة طنجاوي محمد مكان تمدرسه غير أنه لم يعد إلى البيت ليتبين بعد ذلك وفي حدود الساعة 17 سا و15 دقيقة أنه تغيب عن الدراسة بالمتوسطة.

وزهاء الساعة 21 سا و30 دقيقة ليلا تقدم ولي أمره إلى مصالح الشرطة للأمن الحضري 11 المختص إقليميا لغرض تقييد شكوى بخصوص اختفاء ابنه. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات والتنسيق المحكم ما بين المصالح العملياتية واستغلال الوسائل التقنية المتمثلة في كاميرا المراقبة تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري 9 من العثور عليه في حدود الساعة 8 و 30 دقيقة من صباح اليوم بحي المعلمين المتاخم لحي العقيد لطفي شرقي وهران وهو في صحة جيدة ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري المختص إقليميا لمواصلة التحقيق معه وتسليمه إلى ولي أمره.