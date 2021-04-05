أكد رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام عزيز حيدار أن الصحراء الغربية تصنف مع البلدان العشر الأكثر تلوثا بالألغام والقنابل العنقودية في العالم، مشيرا إلى أزيد من 12000 لغم مضاد للأفراد زرعها الاحتلال المغربي على مسافة أربعة كيلومتر بالكركرات مؤخرا.

وأضاف عزيز حيدار في لقاء خص به الإذاعة الدولية، أن الاحتلال المغربي زرع 12000لغم على مسافة 4 كم على ضفتي جدار العار مبرزا أن عدد ضحايا الألغام بلغ 1700 مصاب مقدرا العدد الحقيقي بأكثر من 2500 ضحية.

ونبه المسؤول الصحراوي إلى أن المغرب لطالما تهرب من التوقيع على معاهدة أوتاوا لحظر الالغام ومعاهدة أوسلو لحظر القنابل العنقودية ذلك لأنه كان يخطط لشن حروب أخرى مناشدا المجتمع الدولي الضغط على المغرب للتوقيع على المعاهدتين والشروع في تطهير المناطق المدججة بالألغام ومساعدة الضحايا.