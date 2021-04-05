قرر مشرفون على مسجد في ضواحي مدينة برشلونة الإسبانية، فرض رسوم على أداء صلاة الجمعة وصلاة التراويح بالمسجد، وفق ما أورده موقع نسمة من نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لشخص يطلب من المصلين 50 أورو لأداء صلاة الجمعة و100 أورو عن كل صلاة تراويح، وقالوا إنه أحد أعضاء جمعية تشرف على المسجد.

وطلب المتحدث من المصلين الذين سيقصدون المسجد، أن يسجلوا أسماءهم في لوائح متوفرة، حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح لبضع مرات، لأن المشرفين على المسجد قرروا أن تتم الصلاة على أفواج لا تتجاوز 15 شخصا في الليلة، وفق موقع ''إرم''.

وحسب النشطاء، فإن قرار دفع المبالغ المحددة سيشمل الجميع، وأنه لا داعي للحضور دون دفع النقود، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستقتطع من المساهمات السنوية التي التزم بها كل مصل لصالح المسجد.