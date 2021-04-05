يستقبل غدا نادي السد القطري على ملعبه ضيفه الريان لحساب الجولة 21 من منافسات الدوري القطري لكرة القدم، في كلاسيكو شيّق بين الدوليين الجزائريين بغداد بونجاح وياسين براهيمي. وقال مدرب السد تشافي هيرنانديز بخصوص اللقاء: "مهمتنا صعبة جدا لأننا نلعب مع الريان أولاً ثم نادي قطر، وكلاهما لا يزال يتنافس على مراكز دوري أبطال آسيا للموسم المقبل لذلك ستكون معقدة وصعبة، الريان لديه فريق جيد جدًا وقد تغيروا كثيرًا مع المدرب الجديد، لقد خسروا مباراتهم الأخيرة ضد أم صلال لكننا نتوقع الكثير من الصعوبات في المباراة القادمة". للإشارة لم يستدع الناخب الوطني جمال بلماضي، اللاعب ياسين براهيمي للمعسكر الإعدادي الماضي الذي سبق مواجهتي زامبيا وبوتسوانا.