أكد رئس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أن المخزون المتوفر للمواد الاستهلاكية لا يكفي لشهر رمضان فقط، وإنما يكفي لما بعد الشهر الفضيل لاسيما بعد أن تقرر تسويق أكثر من 700 ألف طن من الخضر والفواكه.

وقال بولنوار للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين باشرت منذ أسابيع اتصالات مع كل الهيئات والمؤسسات الذي لديها علاقة بالسوق، فضلا عن إجراء لقاء مع ممثلي وزارة التجارة والفلاحة وممثلي الديوان الوطني للحليب والخضر والفواكه واللحوم والحبوب منذ شهر بحضور أيضا ممثلي أسواق الجملة لمختلف المواد الاستهلاكية والغذائية بهدف وضع خريطة طريق تحسبا لاقتراب شهر رمضان".

وأضاف بولنوار أنه تم اتخاذ إجراءات مع وزارة التجارة، من بينها السماح استثنائيا بالبيع بالتخفيض خلال شهر رمضان بعد أن كان لديه فترتين في السنة خلال الموسم الشتوى والصيفي. مع تنظيم معارض تجارية محلية على مستوى البلديات لتوسيع قاعدة العرض للحفاظ على استقرار الأسعار والتقليص من المضاربة".

كما دعا رئس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، المواطنين إلى التحلي بثقافة الاستهلاك للحفاظ على استقرار الأسعار.