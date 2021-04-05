أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الإثنين، أن الجزائر عازمة على مواصلة جهودها لدعم مالي . وأعرب وزير الشؤون الخارجية، خلال إشرافه على افتتاح الدورة 16 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية، عن الصداقة التاريخية التي تربط البلدين.

من جهة أخرى دعا بوقادوم إلى زيادة التعاون الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين من خلال تعزيز الشراكة المثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين، وزيادة حجم وقيمة التبادل التجاري وتجسيد مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف وزير الخارجية أن لقاء اليوم يقدم فرصا هائلة يجب استغلالها بما يعود بالنفع المباشر على الشعبين.